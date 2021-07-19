Очередная партия «Спутника V» поступила в Карелию

В воскресенье, 18 июля, в Карелию привезли новую партию препарата «Спутник V». Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков сообщил в своем аккаунте ВКонтакте, что это 15 600 доз.

Он уточнил, что вакцину тут же распределили по медицинским организациям.

«Это позволило продолжить иммунизацию населения против коронавирусной инфекции, в том числе в петрозаводских поликлиниках и прививочных пунктах, где наблюдается повышенный спрос на вакцину», - отметил Охлопков.

В Карелии уже вакцинировались первым компонентом 134 676 человек. Это 46,3 процента от всех граждан, которые подлежат вакцинации.

При этом 41 процент от всех привившихся – люди старше 60 лет. Их вакцинировали 55 065 человек.

Двумя компонентами в республике привились 93 617 человек. Всего в Карелию поступило 153404 дозы вакцины. // Фото: ctv7