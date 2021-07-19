Больше 4,1 миллиона мальков форели ввезли в Карелию

За полгода Россельхознадзор допустил к ввозу в Карелию более 4,1 миллиона мальков форели. Рыбы поступили в республику из Финляндии, сообщили в ведомстве.

Мальков привозили партиями, все рыбы отправились в форелеводческие хозяйства Карелии.

В частности, 2, 75 миллиона мальков ввезли через МАПП «Вяртсиля», это 20 партий рыб. Еще 9 партий, то есть 1,36 миллиона мальков прошли через МАПП «Люття».

Специалисты государственной ветеринарной службы сначала поместили рыб на карантин в форелеводческих хозяйствах. Мальков обследовали на вирусные болезни.

В первом полугодии текущего года через МАПП «Вяртсиля» также ввезли одну партию оплодотворенной икры форели. Икринок было 200 тысяч штук. // Фото: fishcom.org