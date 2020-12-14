Подросткам запретили походы в торговые центры без взрослых

Очередные меры для сдерживания коронапандемии в Карелии предпринимают республиканские власти.

Так, губернатор решил запретить несовершеннолетним походы в торговые центры без сопровождения взрослых. Новая мера будет действовать вплоть до 15 января следующего года. Глава республики подписал новое распоряжение 14 декабря.

Как сообщает пресс-служба правительства Карелии, новое распоряжение «призвано обеспечить вход и нахождение в торговых центрах посетителей в возрасте до 16 лет только в сопровождении законных представителей в период до 15 января».

Соответствующие изменения внесены в распоряжение главы республики от 12 марта 2020 года №127-р.(фото gazeta-licey.ru)