29 мая 2020, 11:10
Количество заболевших COVID-19 в России превысило 380 тысяч
Еще у 8 572 человек обнаружили новую коронавирусную инфекцию, сообщает российский оперштаб
Сотрудники оперативного штаба российского правительства по борьбе с распространением коронавирусной инфекции огласили свежую сводку. Так, по состоянию на 29 мая еще у 8 572 человек обнаружили COVID-19.
Таким образом, общее количество заболевших в России составляет 387 623 человека. Менее половины, 159 257 человек, уже выздоровели.
Кроме того, 4 374 пациента с диагностированным коронавирусом ушли из жизни. За сутки в России умерли 232 человека с COVID-19.
Напомним, число заболевших COVID-19 в республике увеличилось на 25 человек за сутки. Новые случаи зафиксированы в столице и районах Карелии.