Количество заболевших COVID-19 в России превысило 380 тысяч

Сотрудники оперативного штаба российского правительства по борьбе с распространением коронавирусной инфекции огласили свежую сводку. Так, по состоянию на 29 мая еще у 8 572 человек обнаружили COVID-19.

Таким образом, общее количество заболевших в России составляет 387 623 человека. Менее половины, 159 257 человек, уже выздоровели.

Кроме того, 4 374 пациента с диагностированным коронавирусом ушли из жизни. За сутки в России умерли 232 человека с COVID-19.

Напомним, число заболевших COVID-19 в республике увеличилось на 25 человек за сутки. Новые случаи зафиксированы в столице и районах Карелии.