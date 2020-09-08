Парфенчиков рассказал о заболевшем COVID-19 карельском школьнике

Сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсетях чуть более подробно рассказал о заболевшем коронавирусной инфекцией карельском школьнике из Лахденпохского района. Наш портал об этом выявленном случае сообщал ранее.

По его словам, в Элисенваарской школе коронавирус подтвержден у одного из учеников 11 класса. Подросток заразился в результате семейного контакта. Класс (всего 6 человек) переведен на карантин, ребята учатся дистанционно. Остальные школьники продолжают обучение в очной форме.

«Еще раз подчеркну: на сегодня это единичный случай, после окончания карантина и всех противоэпидемических мероприятий ребята вернутся за парты. Речи о массовом переходе на дистанционное обучение не идет»,

– заявил глава Карелии.

Напомним, как мы писали ранее, очередной рост количества заболевших коронавирусной инфекцией за минувшие сутки зарегистрирован в Карелии. Заболел 31 человек: в Петрозаводске – 20 человек, в Кеми – 1 человек, в Костомукше – 1 человек, в Прионежском районе – 2 человека (поселки Мелиоративный и Новая Вилга), в Питкяранте – 2 человека, в Сортавальском районе – 2 человека (поселок Вяртсиля), в Лахденпохском районе – 3 человека (поселок Элисенваара).