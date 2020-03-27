Жители Карелии, боясь коронавируса, обрывают телефон Минздрава

Сотрудники Минздрава РК, отвечающие на звонки населения, работают с запредельной нагрузкой. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал руководитель Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

«Более 5 тысяч звонков поступило на телефон горячей линии Минздрава Карелии 8 800 201 06 57 по вопросам, связанным с коронавирусом. Несмотря на то, что телефон многоканальный и на приеме обращений работают несколько диспетчеров, иногда гражданам приходится подождать ответа. Прошу отнестись к этому с пониманием»,

– пишет он.

Работники всех медицинских учреждений в условиях повышенной готовности к угрозе распространения коронавируса работают с запредельной нагрузкой. Сегодня им приходится выполнять гораздо больше функций, чем в обычное время, в борьбе с инфекцией они – на передовой.

Министр поблагодарил коллег за самоотверженный труд.