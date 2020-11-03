03 ноября 2020, 10:05
Общество

Школьников и студентов продолжают переводить на дистант из-за COVID-19

В Карелии из-за коронавирусной инфекции шесть классов в школах и пять групп в колледжах отправились учиться по домам

Школьников и студентов в Карелии продолжают переводить на дистанционный формат обучения.

Из-за случаев COVID-19 на дистанционное обучение перешли четыре класса в петрозаводской школе №9, один класс в петрозаводской школе №10, один класс в школе поселка Мелиоративный, одна группа в автотранспортном техникуме, две группы в техникуме городского хозяйства, одна группа в медицинском колледже и одна группа в речном училище. Об этом сегодня сообщил глава Карелии «ВКонтакте». Один класс в лицее №1 и один класс в петрозаводской школе №43, где начались каникулы, также из-за коронавируса находятся на карантине.

К обычной форме обучения вернулись две группы в колледже технологии и предпринимательства, две группы в колледже культуры и искусств, одна группа в медицинском колледже и одна группа в кооперативном техникуме.

Напомним, с начала эпидемии в Карелии коронавирус был подтвержден 6910 раз, поправились 4595, умерли 52 человека. (фото jana-kezen.kz)

Обсудить
просмотр
177147
Метки: 
коронавирус
пандемия
новости петрозаводска
новости Карелии
образование
дистанционное обучение
глава Карелии
дистант