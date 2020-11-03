Пешеходный переход восстановили у школы на Древлянке

В районе бульвара Интернационалистов у школы №46 восстановили пешеходный переход. В минувшие выходные подрядчик нанес разметку и поставил дорожные знаки.

Ранее переход в этом месте был закрыт. На мэрию посыпались обращения петрозаводчан с просьбой оборудовать участок дороги для пешеходов.

По сообщению пресс-центра администрации, в дальнейшем здесь планируют установить ограждения и лежачие полицейские, а также улучшить освещение. Дополнительно рассматривается возможность установки светофора вблизи школы и расширения тротуара. (фото пресс-центр администрации города)