На Первом канале показали вторую часть «Острого репортажа» из Карелии

В эфир Первого канала вышла вторая часть «Острого репортажа» Аллы Михеевой, снятого в Карелии. Материал был показан во вчерашнем выпуске шоу «Вечерний Ургант».

Напомним, в начале октября съемочная группа побывала в карельской деревне Вокнаволок, где с большим размахом прошел традиционный фестиваль ряпушки.

Первая часть репортажа Аллы Михеевой вышла в эфир на прошлой неделе.

Во второй серии репортажа журналисты объясняют, в чем секрет богатого улова, для чего туристам стоит ехать в Карелию, и как выглядят ирландские танцы на берегу озера Куйто.