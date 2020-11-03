03 ноября 2020, 09:44
На Первом канале показали вторую часть «Острого репортажа» из Карелии
Материал Аллы Михеевой вышел в эфир передачи «Вечерний Ургант»
В эфир Первого канала вышла вторая часть «Острого репортажа» Аллы Михеевой, снятого в Карелии. Материал был показан во вчерашнем выпуске шоу «Вечерний Ургант».
Напомним, в начале октября съемочная группа побывала в карельской деревне Вокнаволок, где с большим размахом прошел традиционный фестиваль ряпушки.
Первая часть репортажа Аллы Михеевой вышла в эфир на прошлой неделе.
Во второй серии репортажа журналисты объясняют, в чем секрет богатого улова, для чего туристам стоит ехать в Карелию, и как выглядят ирландские танцы на берегу озера Куйто.