Растет количество госпитализаций с пневмонией в Карелии

За последние сутки в больницы Карелии доставлены 19 пациентов с внебольничной пневмонией. Летальных исходов 2 ноября не было. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Всего с начала апреля в республике госпитализированы 1879 человек с таким диагнозом. Болезнь унесла 85 жизней.

В оперштабе напомнили, что все пациенты с пневмонией неоднократно проходят тестирование на Covid-19. Фото yandex.net