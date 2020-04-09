Продолжается дезинфекция магистралей Петрозаводска

Ранняя весна дала возможность на месяц раньше обычного приступить к уборке города. Но в этом году акцент в уборке все-таки будет поставлен на дезинфекции, которая проводится на улицах, тротуарах, скамейках и остановочных комплексах. После этого все смывается водой, чтобы не нанести урон экологии.

Проводится также вывоз смета на свалку «Орзега». Предполагается, что это будет около 30 тысяч тон мусора.

Поливочные дезинфицирующие работы в рамках безвозмездной помощи осуществляет подрядчик ООО «Техрент», с которым заключен новый договор на 5 лет до июня 2024 года. Предыдущий договор с «Техрент» продолжался три года. Мэрия считает, что применение практики долгосрочных муниципальных контрактов положительно сказывается на сотрудничестве и качестве работ. В результате подрядчик может планировать действия и увеличивать свои мощности.

«Поступило предложение от руководителя МЧС республики Карелия: нам выделяют спецчасть по помощи в дезинфекции центральных, ключевых объектов города. Начнут работать представители МЧС на Гоголевском путепроводе»,

– поделилась Глава Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник.