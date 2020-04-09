Мусор и листву убирают в парках и скверах Петрозаводска

Весенняя уборка карельской столицы продолжается в Петрозаводске. Сотрудники Городского комбината благоустройства 9 апреля убирают Центр, Древлянку и Октябрьский район. Из парков, скверов, пешеходных зон вывозят мусор, смет, сгребают листву с газонов.

В Петрозаводске работают мобильные бригады и техника. Подрядчик убирает парки Приозерный, 50-летия Пионерской организации, Ямка, скверы Сергея Кирова и Элиаса Леннрота, площадь Маршала Жукова, Мариинский бульвар, Березовую аллею и Онежскую набережную, рассказали в пресс-службе администрации.



Жители карельской столицы могут жаловаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру – 051.

Фото: пресс-служба администрации города