В Петрозаводске заработала горячая линия по продуктовым наборам

Власти столицы Карелии запустили горячую линию по вопросам предоставления сухих пайков школьникам, которые получают льготное бесплатное питание.



Родители могут обращаться по телефону 71-34-60 в управление образования администрации Петрозаводска ежедневно с 10 до 16, сообщает пресс-служба городской администрации. Также отправить вопрос можно по электронной почте: uprobr@petrozavodsk-mo.ru.

Родителей, у которых есть вопросы по составу продуктовых наборов или у которых возникли проблемы с получением пайков, просят обращаться к классным руководителям в школе. Те свяжутся с ответственными за питание работниками школы и сообщат о проблеме директору образовательной организации.

В период дистанционного обучения с 7 по 30 апреля в школах организовано предоставление продуктовых наборов. Ранее мэрия показала, как выглядят продуктовые наборы для петтрозаводских школьников.