Куклу Барби создали в образе одной из разработчиц вакцины от COVID-19

Профессора Оксфорда взяли за основу при создании новой версии знаменитой куклы Барби. Игрушка получила внешность одной из разработчиц вакцины от ковида AstraZeneca Сары Гилберт, сообщает The Guardian.

Профессор сначала смутилась, но потом приняла ситуацию. Она заявила, что Barbie может побудить девочек во всем мире заниматься наукой, инженерией, технологиями и математикой.

«Надеюсь, что девочки, которые увидят мою Барби, поймут, насколько важные вещи делают ученые, чтобы помочь окружающему миру», - сказала Сара Гилберт.

Кроме этой куклы производящая Барби компания Mattel создала модели в честь еще пяти других женщин. Все они работают в сфере инженерных наук.

Прообразами игрушек, в частности, стали австралийская создательница многоразового защитного костюма для медиков Кирби Уайт и бразильская ученая-биомедик Жаклин Гоэс де Жезус // Фото: Энди Парадайз / Рекс / Shutterstock