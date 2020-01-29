29 января 2020, 14:43
Здоровый интерес

Доктор Мясников о коронавирусе: «Ключевое слово здесь – деньги»

Серьезные врачи не считают новый китайский вирус серьезной угрозой

Известный телеведущий и врач Александр Мясников прокомментировал информационную истерию, связанную с китайским коронавирусом.

— Что касается мутаций коронавирусов, передающихся человеку от животных, они случались и ранее. В 2002 году, например. Там же, в Китае. Тогда жертвами стали семьсот человек. При этом на его ликвидацию были потрачены сотни миллиардов долларов. Деньги — ключевое здесь слово. Ищите тех, кому это выгодно,

— заявил Мясников в своем Telegram-канале.

— Кто-то, похоже, воспринял новый вирус как подарок судьбы, так как предыдущая эпидемия заглохла уже годы назад. Нет сомнений, что шумиху вокруг нынешней ситуации создают коррупционеры из международных организаций.

Обратил внимание Александр Мясников и на то, что диагностирован 2019-nCoV всего у 0,00000024% населения Китая. Иными словами, о массовом заражении, тем более, об эпидемии говорить не приходится. И если уж сравнивать, добавляет специалист, то от обычного гриппа умирает столько же людей, а от его осложнений еще больше, чем от коронавируса.

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