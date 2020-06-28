28 июня 2020, 13:17
Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 28 июня
Количество заболевших Covid-19 в республике достигло отметки в 1266 человек
Обновленная онлайн-карта распространения коронавируса по Карелии демонстрирует актуальные данные о количестве заболевших Covid-19 в разных районах республики.
По-прежнему с большим отрывом лидирует Петрозаводск. В столице республики количество заболевших достигло отметки в 566 человек.
На втором месте остается Кемский район. Там 121 заболевший - массово заразились рабочие на строительстве Белопорожской ГЭС. Третье место делят Беломорский и Сортавальский районы с 85 больными, пятое место у Олонецкого района (82 случая).
Также много зараженных в Сегежском районе (61) и в Муезерском районе (57).
Отметим, что Калевальский район остается единственной чистой территорией Карелии. Там заболевших нет вообще.