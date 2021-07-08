Власти Карелии уточнили правила въезда в Карелию в период пандемии

Глава республики подписал очередное распоряжение, касающееся мер борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом в своем аккаунте сообщил губернатор Артур Парфенчиков. Распоряжение уточняет перечень документов для въезжающих в наш край на работу или отдых.

В частности, граждане, которые приезжают в Карелию в командировку, могут предоставить кроме результатов ПЦР-теста, полученных не ранее чем за 2 дня до приезда, сертификат о вакцинации или справку о перенесенном ковиде, если с момента выздоровления прошло не более полугода.

Для туристов из других регионов действуют те же требования. При заселении в гостиницы, хостелы, турбазы и другие пункты размещения они могут предоставить ПЦР-тест, справку о перенесенном коронавирусе за последние полгода или сертификат о вакцинации. Отдельные требования действуют по отношению к подросткам.

«От подростков от 14 до 18 лет потребуется отрицательный ПЦР-тест или справка о перенесенном в течение последних 6 месяцев коронавирусе. Это требование вступает в силу с 15 июля»,

- говорится в сообщении губернатора.

В населенных пунктах республики, где 60% жителей вакцинировались или переболели коронавирусом за последние полгода, могут не вводиться дополнительные ограничения. Также в населенном пункте могут быть смягчены действующие ограничения. По этим вопросам органы местной власти должны обращаться в региональный оперштаб.

Кроме того, организации могут получить паспорт коллективного иммунитета, если 60% и более процентов сотрудников вакцинировались или переболели коронавирусом за последние полгода.

В республике за все время пандемии заболели 51 783 человека, поправились - 48 492, умер - 651 человек. (фото m24.ru)