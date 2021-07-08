По просьбе чиновника бизнесмен в Карелии сделал вид, что построил пирс

Следователи направили в суд уголовное дело о коррупционном преступлении. Они обвиняют коммерсанта, который помог муниципальному чиновнику совершить растрату. Речь идет о хищении при строительстве пирса в поселке Евгора, сообщили в СУ СКР по Карелии.

Обвиняемый занимается строительством. В 2018 году бизнесмен познакомился с человеком, возглавлявшим на тот момент Паданское сельское поселение.

Чиновник предложил предпринимателю «провернуть» преступную схему. Бизнесмен должен был принять участие в муниципальном контракте на строительство пожарного пирса. Но глава поселения сказал, что строить его вовсе не нужно.

Задача коммерсанта – привезти на берег брус, щебень, доски и соорудить площадку. При этом оплату ему перечислят как за строительство пирса. Так и вышло – муниципалитет заплатил 202 тысячи рублей за не соответствующий договору объект, подписав акт выполненных работ.

Бюджету поселения причинен ущерб в размере 161 700 рублей. Следствие полагает, что индивидуальный предприниматель прекрасно понимал, что совершает пособничество в хищении с использованием служебного положения. Уголовное дело передали в суд. //Фото: 1tulatv