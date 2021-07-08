В дома петрозаводчан возвращается горячая вода

После двухнедельного перерыва горячая вода возвращается в жилые дома петрозаводчан. Подключение началось утром 8 июля, сообщили в паблике Единой дежурно-диспетчерской службы.

«Подключение потребителей от Петрозаводской ТЭЦ к горячему водоснабжению начнется с 10:00 08.07.2021 г.»,

- сказано в сообщении.

Накануне вечером ЕДДС предупредила жителей столицы Карелии о шуме на ТЭЦ, связанном с растопкой котлов и подготовкой к подключению воды. Горожан предупреждали, что работы будут длиться до трех часов ночи.

В паблике «Подслушано в Птз» появилось много гневных комментариев из-за шума ТЭЦ.

«Уважаемые чиновники, мы живем в цивилизованном обществе? В каждом относительно крупном городе есть ТЭЦ, но нет такого безобразия! 7 июля 2021 года, на часах 23:35! В Сулажгоре, да и не только, невозможный шум, даже сильнее, чем от недавних военных самолетов! Звонили дежурному по городу, девушки отвечают, что уже раз 20 звонили на предприятие, ничего не предпринимается, шум связан с завтрашним подключением воды. Всем известно, как шумовое загрязнение действует на организмы людей. Почему нельзя обязать ТЭЦ, при таких немалых коммунальных платежах от населения, установить современное оборудование, как в других городах, чтобы не изводить так горожан? Утром будем обращаться в Роспотребнадзор», - говорится в одном из сообщений.

Напомним, что горячую воду на Ключевой отключат с 21 июля по 2 августа. (фото altapress.ru)