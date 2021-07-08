Букмекеры подарили петрозаводским школьникам спортивный инвентарь

В школе № 39 Петрозаводска появился новый инвентарь для занятий спортом. Его образовательному учреждению подарила букмекерская компания в рамках благотворительной акции, сообщили в администрации города.

Заявку на участие в проекте «Доступный спорт с детства» подал учитель физкультуры. Иван Верстаков узнал об этой всероссийской акции еще два года назад и решил принять участие. Он не ошибся: школа стала одним из победителей, всего организаторы выбрали 16 образовательных учреждений.

В результате букмекерская компания BetBoom подарила школьникам волейбольную сетку, баскетбольные щиты, кольца, гимнастические маты, новые обручи, скакалки и другое спортивное оборудование. Теперь у детей появились дополнительные возможности для занятий. //Фото: пресс-служба администрации Петрозаводска