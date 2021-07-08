«Почта России» принесла извинения своим клиентам в п. Хийденсельга

Депутат ЗС РК Андрей Мазуровский успешно разобрался с проблемой просроченного товара в почтовом отделении поселка Хийденсельга. После его визита в Питкярантский района на сайте «ПтзГоворит» вышел сюжет.

«Почта России» отреагировала на поступившую информацию. Пришло официальное письмо с ответом за подписью Александры Успасских, ведущего специалиста по работе с филиалами Отдела по маркетингу и корпоративным коммуникациям Северо-Западного Макрорегиона:

«Мы приносим извинения клиентам за произошедшую ситуацию. Просроченный товар уже вывезли из отделения. К сожалению, сотрудники нарушили внутренний регламент и несвоевременно подали информацию о необходимости списания товара. Мы провели для них дополнительный инструктаж о своевременной проверке сроков годности продукции и процедуре списания».