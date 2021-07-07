07 июля 2021, 06:18
"Почта России" торгует старой пшенкой и просроченной тушенкой
Почтальон из Хийденсельги рассказала о безобразиях, творящихся в отделении связи
Книги, семена, утюги, колготки, сахар — на «Почте России» сегодня можно купить все. В почтовом отделении д. Хийденсельга залежи просроченных товаров.
«Просрочки лежит немерено, поставщики годами не забирают товар, и такая ситуация сложилась по всей России»,
- сказала сотрудница.
Она рассказала депутату ЗС РК Андрею Мазуровскому о реальном положении дел.
«Обязанность государства — обеспечить почтовыми услугами малонаселенные районы, а коммерческой структуре это не выгодно. Государство должно восстановить свою монополию над почтовыми услугами»,
- считает А. Мазуровский.