07 июля 2021, 06:18
Общество

"Почта России" торгует старой пшенкой и просроченной тушенкой

Почтальон из Хийденсельги рассказала о безобразиях, творящихся в отделении связи

Книги, семена, утюги, колготки, сахар — на «Почте России» сегодня можно купить все. В почтовом отделении д. Хийденсельга залежи просроченных товаров.

«Просрочки лежит немерено, поставщики годами не забирают товар, и такая ситуация сложилась по всей России»,

- сказала сотрудница.

Она рассказала депутату ЗС РК Андрею Мазуровскому о реальном положении дел. 

«Обязанность государства — обеспечить почтовыми услугами малонаселенные районы, а коммерческой структуре это не выгодно. Государство должно восстановить свою монополию над почтовыми услугами»,

 - считает А. Мазуровский.

Обсудить
просмотр
189463
Метки: 
почта россии
Хийденсельга
Питкярантский район
Просроченный товар
депутат ЗС Карелии
Андрей Мазуровский
новости Карелии
ПтзГоворит видео
Ника плюс