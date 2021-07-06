Новые мастерские оборудуют в колледжах Петрозаводска

В Автотранспортном техникуме хотят создать судостроительные мастерские. Специалисты понадобятся Онежскому судостроительно-судоремонтному заводу, который реализует крупнейший проект по созданию первой в России цифровой верфи. На предприятии планируется построить новые цеха, центр обработки данных, реконструировать имеющиеся мощности, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Заявку на средства для создания мастерских поручил подготовить глава Карелии Артур Парфенчиков. Также он предложил организовать единый для всех средних специальных заведений IT-центр для обучения студентов работе с 3D-технологиями. По мнению представителей автотранспортного техникума, такое подразделение можно создать на основе центра опережающей профессиональной подготовки, готовящегося к запуску при учебном заведении. К тому же в рамках нацпроекта «Образование» автотранспортный техникум получит 134 новых компьютера.

Закупает оборудование для мастерских, в том числе на средства полученного в прошлом году гранта, и Петрозаводский базовый медицинский колледж. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в отдельном здании планируется также открыть новый аккредитационно-симуляционный центр, где будет проводиться аккредитация выпускников.