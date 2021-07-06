Братский трип. Чиновники медвежьегорской мэрии укатили в Беларусь

Текст: Георгий Чентемиров

Внушительная делегация карельских чиновников гостит сейчас в Березовском районе Беларуси. Правда, гости представляют лишь один муниципалитет нашей республики. На информационном портале района так и написано: «Делегация Медвежегорского муниципального района прибыла в рамках празднования Дня Независимости Республики Беларусь». И фотография – улыбающиеся люди на фоне производственного здания.

Среди делегатов легко можно узнать главу Медвежьегорского района Виктора Степаненко и главу администрации района Максима Антипова. Ему, кстати, посвящен целый абзац – авторы новости перечислили его спортивные регалии.

Другие граждане, а точнее – гражданки, входящие в делегацию, менее узнаваемы. Как сообщили местные жители, на снимке присутствует заместительница главы администрации Олеся Теребова и главный специалист по физической культуре и спорту Ольга Гуляева. Есть на фото еще одна медвежьегорская чиновница, ее имя нам установить не удалось.

Жители района, узнав о поездке, несколько возмутились.

"Понадобилась мне помощь администрации местной, а обратиться не к кому. Оказалось, что вся администрация уехала за границу в рамках празднования дня независимости Республики Беларусь. У нас проблемы все решены? Куда не глянь – нищета, разруха и грязь, а они культурно отдыхают за счет наших налогов. Как так получается?"

– пожаловался нам один из горожан.

В паблике «Медвежьегорск: команда жителей. Перезагрузка» комментаторы принялись язвить об истинных целях поездки. Самое часто предположение – отдых за бюджетный счет.

О ситуации рассказали на странице главы Карелии. Ответ последовал незамедлительно.

"Сотрудники администрации Медвежьегорского района выехали в Беларусь по официальному приглашению председателя райисполкома Березовского района. На время командировки исполняющим обязанности главы администрации назначен его первый заместитель. Бюджетные средства на поездку не использовались",

– ответил официальный паблик Медвежьегорского района. Что любопытно, на самом паблике информации о поездке нет.

– «Пригласили» – это серьезная причина, чтобы всей администрацией бросить насущные дела и уехать за границу! Отказаться вы, конечно же, не смогли! – ответил один из комментаторов.

– Вы хотите сказать, что «вся королевская рать» поехала за свой счёт? Или, того интересней, белорусы расщедрились и оплатили по полной весь этот праздник? – написал другой.

Чтобы не заниматься домыслами, корреспондент портала «Петрозаводск говорит» решил напрямую поговорить с Максимом Антиповым. Мы спросили, зачем пятеро чиновников из Медвежьегорского района отправились на празднование Дня Независимости соседнего государства, и были ли на это потрачены бюджетные деньги.

– Не понимаю, почему такая реакция!!! Это наша братская республика! Был национальный праздник, нас пригласили, мы приехали и поздравили! Про расходы - только дорога! – ответил Антипов.

Журналист решил уточнить: дорога оплачивалась из бюджета района? Если да, то какая получилась сумма? Результат, как говорится, превзошел все ожидания.

"Вы работаете на Соединённые Штаты Америки!? Ещё раз повторяю, мы поддержали наш дружественный народ!"

– написал Антипов.

Корреспондент напомнил, что Максимов Антипов – не просто частное лицо, а глава администрации района, и повторил вопрос о расходах. Это сообщение оскорбленный чиновник не прочел.

Возникает странная ситуация. Люди, работающие за счет налогоплательщиков, должны быть готовы к вниманию со стороны общества. Отъезд такой группы чиновников районной администрации вызвал вопросы, и это неизбежно. Судя по словам Антипова, часть расходов легла на все же на казну, и тогда вопросов становится еще больше. Какова цель визита – перенять опыт управления? Об этом Антипов не сказал ни слова. Поздравить братский народ? Не все согласны тратить на это бюджетные средства.

Непонятно также, находятся ли участники делегации в отпуске. Если они поехали в Беларусь в официальном статусе, возможно, они еще и зарплату за эти дни получат. На все эти вопросы хотелось бы услышать адекватный ответ, но мы услышали лишь обвинение в работе на США. Похоже, в головах российских чиновников крепко укоренилась мысль, что требовать с них отчета о бюджетных деньгах могут только враги, а любые проблемные темы легко перекрываются ура-патриотической демагогией. // Фото: bereza.by