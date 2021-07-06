Иммунную прослойку в Карелии планируют создать к середине июля

В Карелии для создания иммунной прослойки осталось привить менее двух тысяч человек. Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения Ольга Руотцелайнен.

По информации, предоставленной на заседании парламентского комитета по здравоохранению, иммунная прослойка рассчитывается исходя из числа привитых и переболевших, в том числе – неофициально и бессимптомно. Количество последних узнают по специальной формуле. Как посчитали в Минздраве Карелии, сейчас в регионе должно быть 175 тысяч граждан, перенесших инфекцию незаметно для системы здравоохранения. Еще 47,7 тысячи переболели официально, еще 115 тысяч получили вакцину.

Исходя из этих цифр, иммунитет в Карелии могут иметь почти 289 тысяч человек. Это почти столько же, сколько требуется для создания иммунной прослойки. Не хватает лишь чуть менее 1900 человек, привить которых обещают уже к середине июля.

Однако Ольга Руотцелайнен подчеркнула, что иммунитет переболевших слабее, чем у привитых. Вакцину же в регионе полностью получили лишь 29 процентов от плана. Привить предстоит еще 182 тысячи человек. Если прививать их темпом, который установился в последнюю неделю, процесс будет длиться до декабря.