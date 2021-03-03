Две женщины и мужчина пополнили список жертв коронавируса в Карелии

В Карелии подтверждены еще три смерти от коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

В Кондопожской ЦРБ скончалась жительница Кондопоги 1944 года рождения, в Республиканской инфекционной больнице умерла жительница поселка Пийтсиеки 1956 года рождения, в Госпитале для ветеранов войн скончался житель Петрозаводска 1971 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

За минувшие сутки Covid-19 в Карелии выявлен у 104 человек. Из этого числа заболевших - 101 человек, из них 33 имеют симптомы средней тяжести, два человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии. Выздоровели еще 158 человек. Фото pulse19.ru