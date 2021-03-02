Любимый дед губернатора

В 2015 году канал «НТВ» выпустил сюжет, где со свойственной столичным журналистам небрежностью рассказал, как «соседние деревушки Олонец и Чална» не могут поделить карельского морозца Паккайне. Если оставить за скобками географический ляп москвичей, описываемые события действительно имели место. Предприниматель Николай Столяров, создавая туристический объект в двадцати километрах от Петрозаводска, решил «позаимствовать» популярный бренд. После скандала олонецкие власти зарегистрировали Паккайне как товарный знак, а Столярову пришлось изобретать что-то свое. Так появился Зимний дед – Талви Укко.

Сегодня Талви Укко – один из самых известных туристических брендов Карелии. Причем в его раскрутке напрямую участвуют власти Карелии, активно рекламируя объект и развивая его инфраструктуру.

«Талви Укко приглашает на День Калевалы» – такое объявление появилось в официальном паблике правительства Карелии в конце февраля. На момент написания текста его увидели 16 тысяч человек, 77 пользователей сделали репост. Подобную рекламу «Зимнему деду» делают регулярно. Коронавирусный 2020-й – не показатель, но в 2019 году Талви Укко упоминается в правительственном паблике 14 раз. Так, жителей республики приглашали в Чалну на фестиваль охотничьих традиций и зимние забеги. Для сравнения, постов с олонецким Паккайне – лишь шесть, причем в некоторых он упоминается вскользь.

Доходит до смешного. Вот новость о том, что Паккайне и Талви Укко вошли в перечень самых популярных зимних волшебников России. Кто из них занял более высокую позицию, неясно, однако на фото, конечно, только Зимний дед из Чалны.

Проект предпринимателя Николая Столярова даже поставили на одну доску с самыми знаменитыми объектами Карелии – санаторием «Марциальные воды», островом Кижи, карельскими петроглифами. По крайней мере, именно так говорится в сообщении о филателистической программе, которая принята правительством Карелии и компанией «Марка». В рамках этой программы выпускается почтовая продукция, украшенная символами республики. Вотчина Талви Укко удостоилась такого звания наряду с заонежской вышивкой и Сортавалой.

А вот глава Карелии Артур Парфенчиков вместе с Талви Укко поздравляет сограждан с Новым годом:

Если посмотреть «информационное сопровождение» туробъекта на официальном сайте правительства, все становится еще очевиднее. Поисковик сайта выдает 32 сообщения с упоминанием Талви Укко начиная с 2017 года. По запросу «Паккайне» ресурс показывает девять релизов. Еще один ближайший конкурент Зимнего деда – Дед Халла – упоминается четырежды.

Для примера, только охотничьему фестивалю в Чалне было посвящено четыре пресс-релиза на сайте регионального правительства, а еще по этой теме прошел отдельный брифинг. Более того: для желающих попасть на мероприятие Минприроды подготовило бесплатный трансфер.

Это не единственный случай, когда правительство возило людей в Чалну. В резиденцию Талви Укко отправляли победителей детского конкурса стихотворений, гостей туристского форума, участников форсайт-сессии по экотуризму. В 2018 году туда повезли ведущих передачи «Орел и Решка».

Фото: официальный сайт вотчины Талви Укко

Добраться до резиденции Талви Укко можно и самостоятельно, без помощи правительства. Тем более, туда сейчас как раз строят подъезд и стоянку на пятьсот мест; и вот это уже прямая заслуга властей. Длина дороги составляет около семисот метров, и стоит она более 150 миллионов рублей. По крайней мере, контракт разыгрывался именно на такую сумму, но в процессе строительства объект, кажется, вырос в цене на несколько миллионов. Ассигнования идут из федеральной казны в рамках государственной программы «Развитие туризма в Карелии», общая сумма государственных вложений, по информации правительственного ИА «Республика», составит 170 миллионов рублей.

Опять-таки для сравнения: к горному парку «Рускеала» тоже делали дорогу за счет бюджета, но она обошлась в 43 миллиона рублей при сопоставимой длине около километра. Правда, к «Рускеале» не надо было прокладывать трассу через болото, вынимая горы торфа.

Фото: ИА "Республика"

Николай Столяров говорит, что этот объект попал в программу еще при прежнем губернаторе Александре Худилайнене. А благодаря нынешнему руководству республики программу удалось «дотянуть» до 2021 года; закончить строительство обещают летом.

– Немного с проектной документацией затянулось. Но пришел новый губернатор, хорошенько это дело пододвинул, лично курировал этот проект, – говорит бизнесмен.

Дорогой, однако, дело не ограничивается. В середине февраля глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что к вотчине Талви Укко можно запустить поезд напрямую из Москвы.

– Я бы просил бы руководителя управления по туризму Анну Борчикову и Минтранс вместе с РЖД проработать вопрос о создании поезда, связанного с посещением вотчины Талви Укко. Аналогичный проект есть в Великом Устюге, у нас плечо еще короче. Можно было бы какие-то вагоны, особенно зимой, когда поезд неполный, прицеплять и после прибытия основного поезда довозить до Чалны,

– сказал губернатор.

Николай Столяров объяснил, что идея родилась во время карантина, а инициаторами были сами железнодорожники.

– Заграницу рубанули, и они туристический поезд «Золотой Орел» развернули к нам. И они в этом году к нам приехали. Мы их встретили, они оставили хорошие отзывы… И почему бы не продолжить это все дальше? Есть станция, от которой пешком идти 15 минут. На ней надо просто навести порядок. Это все должно заработать.

Фото: ИА "Республика"

Предприниматель не отрицает того, что карельские власти помогают его проекту развиваться. Субсидий, правда, не дают, но предоставляют льготные кредиты. Речь идет о займах от правительственной микрокредитной организации. По официальным данным, за последние несколько лет его фирма «Талви» и сам ИП Столяров получили несколько займов по льготной ставке – как, впрочем, и сотни других карельских коммерсантов. Их общую сумму в Министерстве экономического развития назвать отказались, но сообщили, что все обязательства перед Фондом бизнесмен выполнил в полном объеме. Помогают и с пиаром – что, впрочем, очевидно.

Один из коммерсантов, давно работающих в сфере туризма, подтвердил, что власти Карелии и лично губернатор Парфенчиков активно работают с вотчиной Талви Укко.

– Административная поддержка колоссальная, на всех уровнях. Это видно по всему. Из последних новостей – совместный проект с РЖД. Я знаю, что к нему до сих пор ездит Худилайнен. Парфенчиков тоже часто там бывает, и чиновников туда гоняет; гостей они возят, мероприятия проводят. Губернатор даже иногда там с людьми в кафе встречается, – сказал наш источник.

Что удивительно, эта ситуация никак не беспокоит других игроков этого рынка. Журналист «ПТЗ говорит» связался и с олонецкими чиновниками, которые курируют деятельность Паккайне, и с компанией «Калева Тур», в ведении которой находится Дед Халла. И чиновники, и бизнесмены высказались примерно в следующем ключе: Карелия большая, места хватит всем. Талви Укко – проект масштабный, рассчитан на большое число туристов, да и находится рядом с Петрозаводском; следовательно, перспективы у него широкие, и государству это выгодно. Сотрудница «Калева Тур» так и заявила в беседе с журналистом: будь она на месте главы Карелии, она бы тоже поддерживала именно Талви Укко.

Многие наши собеседники подчеркивали и тот факт, что Николай Столяров – предприниматель не просто увлеченный, а самоотверженный. «Он постоянно то с пилой, то с топором. Все деньги тратит в развитие, ездит на старой машине. Дает людям рабочие места, у него местные трудятся, и не будь этого предприятия, неизвестно, где б они кусок хлеба добывали», – рассказывает туроператор Евгений Куликов.

Организатор забегов «RunKarjala» Павел Гладышев сообщил, что свои мероприятия в вотчине Талви Укко они проводят с 2017 года. И делают это не по указке чиновников, а потому, что созданы хорошие условия и для бегунов, и для гостей.

– Место развивается благодаря хозяину (Николаю Столярову – Авт.), который там пашет. Вот пример: мы когда искали трассы в лесу, обнаружили перерытую дорогу, и Столяров по нашей просьбе навел там мосты, и теперь люди могут по ней ходить! Короче говоря, если уж поддерживать какие-то проекты, то именно такие,

– говорит Гладышев.

Казалось бы, идеальная история. Бизнесмен работает так, как надо: превращает пустырь на месте недостроенного лакокрасочного завода в популярный туристический объект (по тому же пути, кстати, когда-то пошел создатель горного парка «Рускеала»). Чиновник тоже работают так, как надо – строят инфраструктуру, продвигают перспективный проект везде, где можно… Все растет и развивается. И даже конкуренты не возражают!

Проблема, однако, в том, что такое рвение со стороны чиновников встречается исключительно редко. И тому есть очень характерные примеры. Так, дорога по «золотому кольцу Карелии» долгие годы в прямом смысле отбивала у туристов желание когда-нибудь возвращаться в республику. Возможно, она влияла и на доходность первого российского санатория – который, кстати, находится в государственной собственности. В божеский вид трассу привели лишь недавно.

А вот другой, не связанный с туризмом, пример того, как власти «забыли» о своей обязанности помогать бизнесу. С начала января в Петрозаводске не вывозят контейнеры с вторсырьем. Компания «Калипсо» едва не разорилась, забирая у горожан бумагу, пластик и стекло. Ей не нужна была дорога за 150 миллионов – хватило бы просто передать в бесплатное пользование контейнеры для мусора. Или можно было хотя бы оплачивать объемы вывозимого мусора. Ничего этого сделано не было. Ведь чиновники – люди с государственным мышлением. Они сами выбирают, кого им поддерживать, а кого нет.