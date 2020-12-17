Раздельный сбор в Карелии отправляется на свалку

Текст и фото: Георгий Чентемиров

Контейнеры для раздельного сбора мусора, которые обслуживает фирма «Калипсо», исчезнут с улиц Петрозаводска в 2021 году. Об этом в начале декабря сообщила сама компания на своей странице в соцсети. Причина – отсутствие поддержки, которую ждала «Калипсо».

– Увы, раздельный сбор не интересен ни правительству Карелии, ни региональному оператору, ни администрации Петрозаводска. Кроме красивых слов и неисполняемых обещаний, никакой реальной помощи нет, и, увы, не ожидается. Поэтому в январе 2021 года мы планируем убрать контейнеры для раздельного сбора отходов с улиц Петрозаводска, вернем их владельцу – МУП "Автоспецтранс", – говорится в сообщении.

Экоактивист Михаил Гусаков объясняет: компания два года вывозила пластик, стекло, картон и бумагу, и это фактически загнало ее в долги.

– Раздельный сбор невыгоден, убыточен. Та же «Калипсо» зарабатывает деньги за счет сотрудничества с предприятиями, с бизнесом. Например, в торговые сети привозят товары в картонных коробках. И «Калипсо» приезжает и забирает сразу две тонны чистого картона. А раздельный сбор у населения – это либо выйти в ноль, либо убытки.

Тому есть ряд причин. Контейнеры они арендуют у муниципального предприятия «Автоспецтранс». 300 рублей в месяц за контейнер. 70 штук. Это 21 тысяча в месяц, или 250 тысяч рублей в год. Это деньги, которые идут в бюджет Петрозаводска. То есть чиновники сперва зарабатывают на сдаче контейнеровв аренду, а потом отчитываются о том, как в Карелии прекрасно сортируют отходы. Спрашивают: «Сколько вы собрали вторсырья? Ой, спасибо, прекрасно...»

И вывозить эти контейнеры довольно тяжело и довольно дорого, нужна специальная машина, которой у «Калипсо» нет. Экономика такова, что только вывоз одного контейнера обходится в 500 рублей. А вторсырья там будет очень немного, на 200-300 рублей, – поясняет Гусаков.

Можно было бы уменьшить затраты, например, купив свою технику. Но на это у фирмы денег пока нет. Можно было сэкономить хотя бы на контейнерах, убрав арендную плату, но и это осталось только мечтой.

– В настоящее время муниципальное предприятие как коммерческая организация не заинтересована в безвозмездной передаче контейнеров, – сообщили Гусакову в ответ на его вопросы в Министерство природных ресурсов. И рекомендовали обратиться за поддержкой в Корпорацию развития.

– Те меры, на которые «Калипсо» может претендовать, не подходят. Например, снижение арендной платы, если это государственная аренда, – но у «Калипсо» она не государственная. Или компенсация лизинговых платежей, которую фирма тоже не может получить, потому что там требования круче, чем у банков, – рассказал Гусаков.

Поговорить с руководителем «Калипсо» портал «Петрозаводск говорит» не сумел: тот отказался от беседы, сославшись на плохое самочувствие. Однако нам удалось связаться с одним из работников фирмы. Он подтвердил, что они вынуждены отказаться от раздельного сбора мусора у населения.

Кстати, интересный момент. Тот мусор, который за свой счет вывозит «Калипсо», – это прямая экономия для регионального оператора и его подрядчиков. Тысячи людей сортируют отходы и выкидывают их либо в контейнеры, которые вывозит «Калипсо», или в экотакси, или в «Сбормобиль». При этом региональный оператор взимает с населения полные платежи!

Узнать, сколько именно мусора не попадает на свалку благодаря «Калипсо», оказалось очень просто. Это 60 тонн ежемесячно – по крайней мере, именно такая цифра указывается в материале информационного агентства «Республика».

В этом же тексте, который был опубликован в июле 2019 года, рассказывается о больших планах поставить раздельный сбор на поток. «Калипсо» поставит две тысячи контейнеров, да не в Петрозаводске, а по всей республике. Увеличится и количество фракций, а в перспективе фирма будет принимать и автомобильные покрышки.

Все это было бы возможно благодаря инвестициям, на которые сильно рассчитывала компания. И не просто рассчитывала. «Правительство Карелии заключит инвестиционное соглашение с фирмой, занимающейся раздельным сбором отходов», – такие обещания раздавало региональное правительство полтора года назад.

– Уже сейчас мы должны сделать шаг навстречу тем людям, которые хотят активно участвовать в многокомпонентном сборе мусора, – говорил тогда глава республики Артур Парфенчиков. – Мы проводим работу с нашим партнером, пока по Петрозаводску - компанией «Калипсо», которая предложила трехкомпонентный сбор мусора: пищевые отходы, стекло и остальные отходы. В ближайшие 1-2 недели мы заключим с ней инвестиционное соглашение. Я предложил на первоначальном этапе установить контейнеры для раздельного сбора мусора возле каждой школы, куда смогут приносить рассортированный мусор и жители окрестных домов.

«Калипсо» предоставила правительству подробный инвестиционный проект – по словам Гусакова, документы готовились несколько месяцев. Все это осталось пустыми словами.

– "Калипсо" все эти два года очень тяжело жила, в ожидании чуда. Не хочет оставлять раздельный сбор даже сейчас. Идут переговоры с другими инвесторами… Их бы можно было искать раньше, но компанию обнадежили, а потом кинули, – резюмирует Михаил Гусаков.

Пока «Калипсо» разорялась на раздельном сборе, правительство вело переговоры с крупной компанией. «МЦЕ Инвест Рус», дочка крупной чешской компании, вышла с концессионным соглашением на строительство экотехнопарка в Прионежскорм районе. Собственно, она и должна была инвестировать в работу «Калипсо». Как рассказал ее директор Владимир Кванин, все застопорилось из-за долгих согласований относительно участка, где должен разместиться технопарк.

– У нас были переговоры с «Калипсо» о том, что мы их готовы взять как резидентов экотехнопарка, но отодвигаются сроки из-за того, что не готова земля. Мы первый раз подали заявку ровно год назад; в этом году нам землю не дали, в следующем году ждем, дай Бог, дадут. Пока построим, пока то да се, пройдет года два, – рассказал Кванин.

По информации правительства, строительство экотехнопарка стоимостью 1,5 миллиарда рублей должно быть завершено к 2023 году. Но на горизонте еще одна беда: нет денег на то, чтобы оборудовать площадки для раздельного сбора. По словам Кванина, это стоит 500 миллионов рублей. Оборудование и содержание площадок – задача муниципалитетов. А значит, нужно найти деньги, причем районные бюджеты такие суммы точно не потянут. Без площадок невозможно поставить контейнеры с соблюдением всех правил, говорит Владимир Кванин.

– Ставить контейнеры на землю – это не соответствует санитарным нормам. Изменения в региональный бюджет, к сожалению, не утвердили. Денег выделено не будет, соответственно, и строить их никто не будет.

Раздельным сбором в Карелии занимается не только «Калипсо». Еще одна фирма, «ЮВИ ПТЗ», собирает пластиковые бутылки в специальные сетки. Но, как нам сообщили в фирме, эти бутылки вывозятся только из Петрозаводска и Чалны. Есть сортировочные линии в некоторых районах республики. Тем не менее, всерьез говорить о внедрении раздельного сбора не приходится. Это признала представитель регионального оператора по обращению с коммунальными отходами.

– Республика ждет инвестора, с которым подпишет концессионное соглашение (По факту – тот самый «МЦЕ Инвест Рус». – Авт.). Сейчас для раздельного сбора просто нет инфраструктуры, ведь нужно куда-то это вторсырье привезти, поставить под пресс, переработать… Эту всю инфраструктуру должен реализовать инвестор, – пояснили в ООО «Автоспецтранс».

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Почему портал «Петрозаводск говорит» пишет о фирме, которая хотела наладить раздельный сбор мусора, не не смогла? А вот почему. Мусорная реформа – это глобальная задача государственного масштаба. Потому что Россия задыхается от мусора. И реализовать эту задачу должны не «Калипсо», и не «ЮВИ ПТЗ», и не Вася Пупкин из Педасельги. Это святая обязанность чиновников, потому что именно им это поручено. На самом высшем уровне.

Я открою ужасную тайну: про раздельный сбор даже в федеральных законах написано.

Более того: чиновники про эту задачу вроде как помнят. Артур Парфенчиков когда-то подписал постановление о сроках внедрения раздельного сбора. С января 2019 года – пластик, с 2020 года – дополнительно пищевые отходы, с 2021 года – дополнительно бумага, картон и стекло. Правда, полгода назад все сроки сдвинули – как раз к 2023 году, когда должен, в теории, запуститься экотехнопарк. Парфенчиков проводил прямые линии и заседания правительства, на которых, любуясь своим голосом, строил наполеоновские планы об энергетических капсулах и рассуждал о всем хорошем против всего плохого.

И что в итоге? Коллапс и запустение.

Разгадка проста: полное управленческое бессилие. Карельские власти не способны выполнить задачу, на которую не выделены тонны денег. Вот если дали, например, деньги на расселение ветхого фонда, его худо-бедно расселяют. Ну, построят дома, половина из которых с момента приемки аварийные, или купят готовые квартиры, но расселят. Или, например, дали деньги на ремонт дорог – их отремонтируют. Дороги вскоре рассыпятся, но деньги хотя бы освоят. Или запланировали средства в рамках федеральной целевой программы; половину мы, конечно, запорем, провалим сроки изготовления проектной документации, но хоть что-то да построим.

А тут что? Денег не дали, а создать что-то надо (конкретно – систему раздельного сбора мусора). А как создать, если денег не дали?!

…17 декабря Владимир Путин провел традиционную пресс-конференцию. Один из десятков вопросов касался мусорной реформы. Главу государства спросили, в курсе ли он, что она тормозит. Путин на это ответил, что все в порядке.

– Не думаю, что она тормозит. Реформа сама по себе двигается. Несколько задач перед нами стоит; необходимо создать замкнутый цикл, когда отходы не идут на полигоны, а используются в других видах производства. И нужно добиться нормальной сортировки, – заявил Владимир Путин. – Правительство этим занимается, регионы этим занимаются – и будут заниматься дальше. На это выделяются значительные ресурсы, все запланировано, никуда на другие цели эти средства не направляются.

Уважаемый президент! Не знаем, как насчет остальной России, но в Карелии мусорная реформа не просто тормозит – ее вообще нет. И если, как выясняется, на проведение этой реформы выделяются «значительные ресурсы», самое время присмотреться, как именно их осваивают.