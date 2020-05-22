22 мая 2020, 08:37
Сразу 16 новых заболевших Covid-19 зарегистрированы в Карелии за сутки
Оперативный штаб огласил свежие данные по ситуации с заболеваемостью коронавирусом в республике
За последние сутки в Карелии коронавирус подтвержден еще у 16 человек. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
11 новых заболевших в Петрозаводске, двое - в Медвежьегорске, по одному - в Сортавале, Лахденпохье и Беломорске.
За сутки выздоровели 10 человек: один в Сегеже, остальные девять - в Петрозаводске.
Таким образом, по данным на 22 мая, в республике Covid-19 диагностирован у 284 человек. Выздоровели 108 пациентов. Двое скончались.