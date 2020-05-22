22 мая 2020, 08:31
Передвижные ФАПы поступили в пять районов Карелии
В этом году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» для республиканской сети первичной медико-санитарной помощи закупят восемь мобильных комплексов
В пять районов Карелии поступили передвижные фельдшерско-акушерские пункты, оснащенные необходимым медицинским оборудованием. Автомобили отправились в Олонецкий, Муезерский, Сегежский, Беломорский и Прионежский районы, сообщает официальный Интернет-портал республики.
Сейчас передвижные пункты проходят регистрацию в ГИБДД, после чего поступят в распоряжение медиков.
Кроме передвижных ФАПов, в республику уже поступили два передвижных флюорографических кабинета, а вскоре ожидается поставка такого же стоматологического пункта.