Передвижные ФАПы поступили в пять районов Карелии

В пять районов Карелии поступили передвижные фельдшерско-акушерские пункты, оснащенные необходимым медицинским оборудованием. Автомобили отправились в Олонецкий, Муезерский, Сегежский, Беломорский и Прионежский районы, сообщает официальный Интернет-портал республики.

Сейчас передвижные пункты проходят регистрацию в ГИБДД, после чего поступят в распоряжение медиков.

Кроме передвижных ФАПов, в республику уже поступили два передвижных флюорографических кабинета, а вскоре ожидается поставка такого же стоматологического пункта.