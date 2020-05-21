21 мая: главные видео, фото и новости дня

– Восемь новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Карелии. За все время коронавирусной инфекцией в Карелии заболело 268 человек.

– Женщина умерла от внебольничной пневмонии в Карелии. Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

– Синоптики: возвращение тепла в Карелию откладывается. В ближайшие дни на всей европейской территории страны сохранится холодная погода с аномалией в шесть градусов ниже нормы.

– Три грузовика столкнулись на трассе «Кола» в Карелии. В групповом ДТП в Пряжинском районе республики пострадал житель Санкт-Петербурга.

– Количество «чистых районов» в Карелии уменьшилось. Первые случаи COVID-19 зарегистрированы в поселке Муезерский и Медвежьегорске.

– Назван адрес петрозаводчанина, у которого вчера нашли коронавирус. Обновлена онлайн-карта распространения коронавируса по республике.

- Стали известны сроки выплаты денег на детей жителям Карелии.

- Путин назвал дату старта ЕГЭ в России. Озвучены даты проведения экзаментов.

- Жительница Финляндии установила мировой рекорд по изготовлению калиток.

- У полиции Петрозаводска сменился руководитель.

- Стало известно, когда могут заработать детские лагеря в Карелии.