Жительница Финляндии установила мировой рекорд по изготовлению калиток

В Финляндии официально установлен мировой рекорд по скорости изготовления калиток. Обладателем достижения стала жительница небольшого городка Нурмес Ритва Рюттюляйнен, передает газета Karjala.

Рекорд был зафиксирован в Хельсинки во время записи телевизионной передачи, специализирующейся на установлении всевозможных достижений.

По словам рекордсменки, первые калитки она испекла еще в детстве в Контиолахти, этому ее научила мама. С 1988 года женщина занимается приготовлением калиток профессионально. Сейчас компания Ритвы Рюттюляйнен поставляет выпечку в кафе, рестораны, магазины по всей Финляндии.

Женщина также пытается продвигать карельскую национальную кухню, участвуя во всевозможных продовольственных ярмарках и фестивалях в других странах. По словам Ритвы, на попытку установления рекорда она также решилась для популяризации карельской кухни.