«Застрявшим» в Суоми иностранцам упростят продление документов

Гражданам иностранных государств, которые не смогли вовремя покинуть Суоми из-за пандемии, облегчат процедуру продления разрешения на пребывание. Теперь эта услуга обойдется иностранцам в 150 евро за взрослого и 100 евро за ребенка, пишет Yle.

«Обычно процедура стоит 520 евро за взрослого и 270 евро за несовершеннолетнего ребенка. После введения временной поправки, новая цена административного сбора будет составлять 150 евро за взрослого и 100 евро за ребенка. На продление будут иметь право лица, у которых кончился максимальный срок безвизового пребывания, но у которых нет возможности вернуться домой из-за ограничений на передвижение», - сообщает источник.

Послабление будет действовать до конца октября. Тем временем консульство Финляндии в Петрозаводске начнет выдавать паспорта по записи. Заявления людей, обратившихся за визой до закрытия дипломатической миссии в связи с распространением коронавируса, рассмотрены.