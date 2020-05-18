Консульство Финляндии будет выдавать паспорта по записи

Петрозаводское отделение генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге сообщило о том, что заявления людей, обратившихся за визой до закрытия дипломатической миссии в связи с распространением коронавируса, рассмотрены. При необходимости жители республики смогут забрать свои паспорта в консульстве.

При этом, дипломаты отметили, что документы людей, подававших заявление через туристические агентства, будут передаваться турагентам и только потом заявителям.

В консульстве добавили, что выдавать паспорта будут только по предварительной записи. Записаться можно по адресу электронной почты visa.pet@formin.fi. При посещении консульства следует использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.