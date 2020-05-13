Расходы российских туристов в Финляндии подсчитали

Туристы из России потратили 310 миллионов евро в регионе Южная Карелия в 2019-м году, пишет Yle, ссылаясь на результаты исследования аналитического центра TAK. При этом «львиная» доля всех трат пришлась на шопинг - продукты, хозтовары, одежду.

Таким образом, россияне оставили в магазинах Южной Карелии 268 миллионов евро. Еще 42 миллиона наши соотечественники потратили на услуги.

По сравнению с 2018-м годом, поток туристов из России в прошлом году вырос на 15 процентов, отмечает издание. Большая часть из них, 73 процента, приезжали в Южную Карелию на шопинг, еще 22% проводили в регионе отпуск или выходные, а 3% приезжали в командировку или в гости к родственникам и знакомым. В рамках исследования аналитики опросили более пяти тысяч российских туристов.