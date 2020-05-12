Россиянам не будут продлевать финские визы из-за пандемии

Срок действия финских виз, выданных россиянам, останется прежним. Об этом рассказали в посольстве Финляндии в России, пишет РИА Новости.

«Финляндия соблюдает Шенгенский визовый кодекс при выдаче виз. В соответствии с ним, финская миссия не может продлить срок действия виз или перенести его для использования в будущем. Из-за пандемии коронавируса между Финляндией и Россией действуют ограничения на въезд и выезд. Если визу нельзя использовать по этой причине и ее срок действия истечет, необходимо будет получить новую визу»,

- отметили в посольстве.

Ранее запрет на въезд в Финляндию был продлен до 14 июня. Предыдущее решение финских властей закрывало границу до 13 мая. Въехать в Финляндию по-прежнему смогут граждане этой страны и люди, у которых есть вид на жительство.

Власти также решили оставить пограничный контроль внутри Шенгенской зоны до 14 июня. Выезд за границу жителям Суоми не рекомендуется. Авиасообщение в стране сейчас осуществляется только через аэропорты Хельсинки, Турку и Мариенхамна.