Финляндия продлила запрет на въезд в страну

Запрет на въезд в Финляндию продлен до 14 июня. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на Пограничную службу Суоми. Предыдущее решение финских властей закрывало границу до 13 мая.

Въехать в Финляндию по-прежнему смогут граждане этой страны и люди, у которых есть вид на жительство.

Власти также решили оставить пограничный контроль внутри Шенгенской зоны до 14 июня. Выезд за границу жителям Суоми не рекомендуется. Авиасообщение в стране сейчас осуществляется только через аэропорты Хельсинки, Турку и Мариенхамна.