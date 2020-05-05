В Финляндии создают возможности для общения пожилых людей

В доме престарелых Wilhelmiina в Хельсинки занялись решением проблемы дефицита общения у пожилых людей в период ограничений, связанных с коронавирусом. Во дворе приюта появился белый контейнер, который оборудован под комнату для встреч стариков и их родственников. Общение происходит через стекло с помощью микрофонов, сообщает Yle.

В соответствии с рекомендацией правительства люди старше 70 лет должны по возможности избегать любых контактов с другими людьми и оставаться дома. Также запрещены визиты в дома престарелых.

Новшество, введенное в одном из домов для престарелых, помогает решить эту проблему. Как обитатели Wilhelmiina, так и их родственники, а также персонал приюта довольны новшеством.