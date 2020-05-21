Озвучены новые даты проведения ЕГЭ в России

Основной этап сдачи единого госэкзамена начнется 29 июня. В этот день пройдут экзамены по географии, литературе и информатике.

ЕГЭ по русскому языку пройдет 2 и 3 июля, по профильной математике - 6 июля, по истории и физике - 9, по обществознанию и химии - 13, сообщает РИА Новости со сылкой на Рособрнадзор.

Сдавать экзамен по биологии, а также письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам планируется 16 июля. Устный экзамен по языкам - 18 и 20 июля. Будут предусмотрены и резервные дни для сдачи ЕГЭ.

Из-за пандемии коронавируса разработаны требования к проведению экзамена. Учеников рассадят зигзагом на большом расстоянии друг от друга, проверят температуру и проведут санитарную обработку рук.