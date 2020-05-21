21 мая 2020, 21:14
Учитель с 30-летним стажем высказала мнение о дистанционном обучении
Наталья Кивинииттю из Калевалы рассказала о ненормированном рабочем дне и эмоциональном истощении
Заканчивается учебный год. Дистанционная форма обучения, на которой находились последние два месяца школьники, вызывает множество нареканий со стороны родителей детей и педагогов.
Учитель английского языка Калевальской средней школы Наталья Кивинииттю рассказала о проблемах, с которыми столкнулись участники дистанционной учебы. Это отсутствие необходимой технической оснащенности, необъективность оценки знаний, нарушение коммуникативности и эмоционального контакта, нерешенность воспитательных задач.
Мы видим только сухой письменный продукт, который подвергаем сомнению на предмет самостоятельности выполнения,
- сказала Наталья Кивинииттю.