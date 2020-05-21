В Карелии настал разгар фенологической весны

По настенному календарю считанные дни остались до наступления лета. Однако по фенологическому календарю в Карелии наступил разгар весны. Как сообщают специалисты государственного природного заповедника «Кивач», этот короткий этап фенологической весны длится в среднем с 13 до 25 мая, до зацветания черемухи.

В природе уже развертываются листья и начинает лететь пыльца у берез; листья развертываются у серой ольхи и осины, а у плотвы на Суне начинается преднерестовый жор. В этот период начинаются первые грозы. Также возможны первые встречи лосих с новорожденными телятами. У лип распускаются почки, зацветают орхидея калипсо луковичная, калужница болотная. Появляются грибы строчки. Заканчиваются пролеты лебедей и гусей; у лисы заканчивается весенняя линька. Начинается нерест плотвы и первые нападения мошек. Зацветают кислица и одуванчик, жимолость Палласа, черника, ель.

Фенология - система знаний и совокупность сведений о сезонных явлениях природы, сроках их наступления и причинах, определяющих эти сроки, а также наука о пространственно-временных закономерностях циклических изменений природных объектов и их комплексов, связанных с годичным движением Земли вокруг Солнца. Сезоны в фенологии соответствуют временам года с той разницей, что начало и окончание сезона определяется из наблюдений за природой, а не календарем. В каждом сезоне выделяют более короткие периоды — фенологические фазы. Они имеют свой набор природных феноменов (явлений), позволяющих отличить одну фазу от другой. В фенологии весенний сезон состоит из четырех подсезонов.