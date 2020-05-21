В управлении судебных приставов Карелии появились вакансии

Судебные приставы приглашают на службу жителей Карелии.

Управлению требуются: судебный пристав-исполнитель; младший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов; заместитель начальника отделения — заместитель старшего судебного пристава отделения судебных приставов по Муезерскому району; старший смены на объекте - судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов отделения судебных приставов по Питкярантскому району; ведущий дознаватель отделения судебных приставов по исполнению исполнительных документов по взысканию алиментных платежей по Петрозаводску и Прионежскому району; младший инспектор-исполнитель отделения судебных приставов по работе с физическими лицами №1 Петрозаводска и Прионежского района.

Документы от кандидатов начнут принимать после снятия ограничительных мер по личному посещению, а также по почте: Петрозаводск, ул. Красная, 33, телефон: (814-2) 76-98-63.