На сессии Петросовета 3 июня изберут новых почетных граждан города

В этом году звание «Почетный гражданин Петрозаводска» будет присвоено двум жителям карельской столицы. Это Елена Ивановна Аксентьева, главный врач ГБУЗ РК «Городская детская больница» и Николай Павлович Черненко, председатель Карельской республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Почетному гражданину в торжественной обстановке вручаются диплом, удостоверение, подписанное главой Петрозаводского городского округа, памятная лента с надписью «Почетный гражданин Петрозаводска». Имя и фотография почетного гражданина заносятся в «Книгу почетных граждан г. Петрозаводска».

Звание «Почетный гражданин города Петрозаводска» является пожизненным. Галерея Почетных граждан находится в мэрии на втором этаже (оранжерея) перед входом в большой зал. Посещая любое собрание петрозаводчан в главном зале мэрии, мы проходим через оранжерею, где вывешены портреты почетных граждан.