У полиции Петрозаводска сменился руководитель

Новым руководителем УМВД России по Петрозаводску стал Дмитрий Маханьков. Как сообщает МВД по Карелии, 21 мая новый руководитель был представлен личному составу.

Министр внутренних дел по республике Дмитрий Сергеев охарактеризовал его как профессионала, имеющего одновременно большой опыт и в криминальном блоке, и в направлении охраны общественного порядка и безопасности. Ранее городскую полицию возглавлял Николай Красовский.

Справка: Дмитрий Маханьков родился в 1976 году, на службу в органы внутренних дел поступил в 1998 году. Ранее руководил территориальным отделом полиции в Ямало-Ненецком автономном округе. С 2016 года проходил службу в Карелии на руководящих должностях в Отделениях МВД России по Муезерскому, Лахденпохскому и Сортавальскому районам.

До назначения на должность руководил отделом организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по РК. Награжден медалями МВД России «За отличие в службе» I, II, III степеней, «За доблесть в службе», «За боевое содружество».