Медик рассказал, как следует носить маски и перчатки

При выборе маски и перчаток стоит уделять внимание на комфорт и удобство при носке, считает кандидат медицинских наук Яков Сандаков. Об этом специалист рассказал в интервью «Национальной службе новостей».

«Лучшим решением будет подобрать ту маску, в которой удобно. Можно использовать не только силиконовые перчатки, но и виниловые, нитриловые. Можно использовать специальные многоразовые медицинские тканные перчатки, которые обрабатываются антисептиком и стираются. Совершенно необязательно использовать одноразовые силиконовые», - считает врач.

Сандаков обратил внимание на ошибку многих россиян - не стоит снимать маски и перчатки на улице, лучше сделать это дома.

«Маска и перчатки надеваются на один цикл. То есть вышли из дома, проехались в троллейбусе, сходили в магазин, вернулись домой — убрали маску и перчатки в пакет, выбросили, вымыли руки. Не нужно делить цикл выхода из дома на подциклы. Пришли на работу, где находитесь в изолированном состоянии, — сняли и выкинули. Далее последовательность обратная: выходите в маске и перчатках, едете в троллейбусе, заходите в магазин, потом доходите до дома и всё с себя снимаете», - добавил медик.