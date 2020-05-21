Сети браконьеров обнаружили в Водлозерском нацпарке

Браконьеры решили нарушить запрет на ловлю сетями в период нереста рыб. Снасти рыболовов обнаружили в ходе очередного рейда в Водлозерском национальном парке, который проходил с 15 по 19 мая.

«Сейчас период нереста многих видов рыб. В связи с этим, согласно «Правилами любительского и спортивного рыболовства на территории Национального парка «Водлозерский», до 30 июня запрещена установка сетей на всей территории Парка. Несмотря на запрет, в ходе рейда на озерах Водлозере, Сомбомозере, Лешезере, реке Ваме сотрудниками оперативной группы было обнаружено и изъято около 500 метров незаконно установленных сетей, 10 мереж и 1 сетевая ловушка. По данному факту проводится административное расследование», - сообщает группа нацпарка.

Пойманных в сети рыб сотрудники Водлозерского парка отпустили. С местными жителями провели профилактические беседы.