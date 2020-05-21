Стали известны сроки выплаты денег на детей жителям Карелии

В карельском Отделении Пенсионного фонда объяснили, когда жители республики начнут получать детские деньги, обещанные правительством. Это касается выплат на детей до 3 лет и на детей от 3 до 16 лет.

Как рассказали в ПФР, постановление правительства РФ от 11 мая о детских выплатах вступило в силу только 20 мая. В период же с 12 по 20 мая на портал госуслуг было подано большое количество заявлений граждан. Они будут рассматриваться в течение 8 дней, соответственно, эти люди получат деньги на детей до 3 лет 28 мая. Те граждане, которые будут подавать заявление сейчас, получат свои выплаты через 8 рабочих дней после этого.

Что касается детей от 3 до 16 лет, то выплаты по заявлениям, поданным до 22 мая включительно, будут произведены 1 июня. Далее - в течение 8 рабочих дней с момента подачи заявления.