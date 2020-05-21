В парламенте Карелии рассказали об ужасающем состоянии «Карелия ДСП»

Предприятие «Карелия ДСП» находится на грани уничтожения. Количество долгов таково, что ни один банк не готов предоставить ему кредит, необходимый для выхода из кризиса. Об этом сообщил на сессии Заксобрания Карелии вице-премьер по экономике Дмитрий Родионов.

«Мы внимательно изучили документацию о финансовом состоянии предприятия. Рассматривали различные варианты поддержки. Однако финансовое состояние предприятия, которое было нам представлено, крайне плачевное. Рассчитывать на любые формы заемного финансирования нельзя. Ни один банк, в том числе наш Фонд развития промышленности, не готов кредитовать предприятие», – сообщил Родионов.

По его словам, сейчас карельские власти ведут переговоры с собственниками, которые проживают в Азербайджане. Те обещают постараться изыскать средства.

«Обещали до конца мая начать погашать долги по зарплате. Правительство Карелии, в свою очередь, готово субсидировать часть затрат на эти цели. И мы рассчитываем, что он эту субсидию потратит на выплату зарплаты на следующие месяцы», – пояснил вице-премьер.

Как сообщил Родионов, сегодня все работники переведен на допсоглашение, они получают один МРОТ. Штатная численность сокращается, с «Карелия ДСП» уволились уже 10 человек.

«Мы разговариваем с владельцем и о продаже более эффективному собственнику. В текущей ситуации оказывать прямую поддержку предприятию, которое сильно закредитовано, в том числе перед бюджетом, опасно», – подчеркнул Дмитрий Родионов.

Он отметил, что только долги по зарплате составляют 6,7 миллиона рублей. Также вице-премьер сообщил, что сейчас правоохранительные органы проводят проверку предприятия. В связи с этим депутат Эмилия Слабунова рассказала, что на сотрудников оказывается давление со стороны работодателя: люди получили письма, где от них требуют согласовывать позицию с адвокатом в случае вызова к следователям.

Добавим, что ранее на парламентском комитете по экономической политике перед депутатами слово держал исполнительный директор АО «ДСП Карелия». Подробнее здесь.