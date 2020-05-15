Депутаты Заксобрания РК обсудили ситуацию в АО «Карелия ДСП»

Сегодня, 15 мая, на заседании парламентского комитета по экономической политике депутаты обсудили критическую ситуацию, сложившуюся в АО «Карелия ДСП». Поводом стало обращение работников медвежьегорского предприятия, которые сообщили о том, что из-за отсутствия сырья владельцы предприятия закрыли завод до 1 июня. Работники завода опасаются, что владельцы предприятия намерены закрыть АО «Карелия ДСП».

Исполнительный директор АО «ДСП Карелия» рассказал, что на заводе находится около 200 кубометров технического сырья, которого хватит всего на день работы. Он сказал, что вопрос с сырьем можно решить, проблемы – в его стоимости. Предприятие, по его словам, нуждается в поддержке со стороны правительства Карелии.

Работники завода сообщают, что с завода активно вывозятся металлоконструкции. Руководитель АО «ДСП Карелия» сообщил, что это старые рельсы и другой металлолом.

«Если предприятие принимает на уровне администрации решение о сдаче металлолома, то для этого не требуется согласования и подписи каждого сотрудника»,

– сказал исполнительный директор завода.

Он заверил, что дорогостоящее немецкое оборудование остается на предприятии и никто его резать на металлолом не собирается.

«Только воспаленный мозг может сгенерировать такого рода умозаключение»,

– заметил исполнительный директор.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Карелии Елена Гнетова напомнила, что сегодня у предприятий есть возможность взять на льготных условиях кредит для выплаты заработной платы.

Заместитель премьер-министра Карелии Дмитрий Родионов сообщил, что правительство не намерено бросать предприятие, однако предоставление бюджетного займа требует серьезной проработки. Родионов сказал, что падение спроса на продукцию деревообработки наблюдается и на других предприятиях, которые также просят их поддержать. В адрес правительства предоставлен бизнес-план развития медвежьегорского завода, который внимательно проанализируют и только после этого примут решение о возможности предоставить финансовую помощь. При этом Родионов сказал, что правительство связалось с банками, которые предоставляют кредиты под выплату зарплаты, и готово посодействовать в оформлении кредита для медвежьегорского завода.

Как было отмечено на заседании комитета, существует опасность, что владельцы АО «Карелия ДСП» захотят за счет бюджета компенсировать свои потери, а затем бросят завод на произвол судьбы.

Исполнительный директор АО «Карелия ДСП» заверил, что предприятие готово взять заем на выплату заработной платы, если предоставится такая возможность:

«Мы такой инструмент используем. Все будут только счастливы».

При этом он отметил, что это временная мера. По его словам, у завода есть возможность выплатить зарплату за счет собственных резервов, так как на складах скопилась продукция. Правда, потребуется время для реализации продукции.