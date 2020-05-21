Названы адреса первых больных Covid-19 в Медвежьегорске и Муезерском

На обновленную онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесены адреса первых жителей Медвежьегорска и Муезерского, заболевших Covid-19. Эти случаи были выявлены накануне.

Так, в Муезерском заболевший человек живет в доме №37 по улице Октябрьской. В Медвежьегорске заразился жилец дома №27 по улице Советской.

Напомним, по данным на 21 мая в Карелии осталось лишь три территории, в которых не отмечено случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это Пудожский, Калевальский районы и Костомукшский городской округ.

Всего в республике зафиксировано 268 случаев заболевания. Два человека скончались от коронавируса, еще один пациент, лечившийся от Covid-19, умер от сопутствующих заболеваний.